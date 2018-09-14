НОДовец заявил, что шел на выборы губернатора для того, чтобы запретить передачи с Киселевым

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Кандидат в губернаторы Владимирской области, активист Национально-освободительного движения (НОД) Сергей Глумов, набравший на выборах 9 сентября 6,81% голосов, заявил, что шел на выборы ради того, чтобы запретить показ на ТВ передачи с ведущим Дмитрием Киселевым.

«Нужно служить примером. Не выделять никого и не давать возможности хамить друг другу. А все остальное приветствуется. Я понимаю, что народ можно настроить на страшные дела, а можно — на правильное поведение, которое выразится в действиях. Все можно было бы наладить, если бы было взаимопонимание. А у нас его нет. Нас так обучили. Это главная задача власти», — приводит его слова «Политика сегодня».

Отвечая на вопрос о том, попытался бы он ограничить вещание программ с Киселевым, Глумов ответил утвердительно.

«Берем их как ориентир. Многое нужно менять. Успокаивать людей. Тогда будет работа. Люди у нас не глупые, но их то окрикнут, то начинают растлевать какой-то информацией, которая им совершенно не нужна. Наверное, только тем, кто выстраивает эти информационные потоки. Но нам это не нужно», — сказал он.

Напомним, 15 февраля прошлого года активисты НОД вышли с пикетом к зданию МИА «Россия сегодня» в Москве. Акция проходила против президента США Дональда Трампа и гендиректора информагентства Дмитрия Киселева. Последний назвал митинг против него «глупостью и информационным шумом».