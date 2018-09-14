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Завтра в Казани состоится церемония открытия нового сезона по водному поло

16:15, 14.09.2018
Завтра в Казани состоится церемония открытия нового сезона по водному поло
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Завтра, 15 сентября, состоится церемония открытия сезона по водному полу для казанского «Синтеза». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе клуба.

Казанцы смогут принять участие в викторине с розыгрышем сувениров от команды. Также в холле бассейна «Оргсинтез» разместятся аквагрим, фотозона и аниматоры для детей, а во время церемонии зрители увидят красочную развлекательную программу.

Мероприятие начнется за час до стартового матча «Синтеза» в 17.00 по мск.

В первом туре чемпионата страны казанцы встретятся с питерской «Балтикой». Встреча начнется в 18.00 мск.

Спорт Татарстан
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