Идея вызвать Навального на дуэль принадлежит самому Золотову — Росгвардия

Идея вызвать оппозиционера Алексея Навального на поединок принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, видеобращение Золотова было размещено сразу после его записи.

«Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — подчеркнули там.

Ранее Золотов записал видеообращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».