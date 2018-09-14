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Идея вызвать Навального на дуэль принадлежит самому Золотову — Росгвардия

12:46, 14.09.2018
Идея вызвать Навального на дуэль принадлежит самому Золотову — Росгвардия
Фото: wikipedia.org

Идея вызвать оппозиционера Алексея Навального на поединок принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, видеобращение Золотова было размещено сразу после его записи.

«Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — подчеркнули там.

Ранее Золотов записал видеообращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

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