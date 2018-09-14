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В Авиастроительном районе за полтора месяца УК вывезли 15 тысяч куб.м мусора

09:48, 14.09.2018
В Авиастроительном районе за полтора месяца УК вывезли 15 тысяч куб.м мусора
Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

В Авиастроительном районе за полтора месяца управляющие компании вывезли 15 тыс. куб.м отходов.

В том числе, 6,5 тыс. куб.м мусора из контейнеров для сортировки. Также 8,5 тыс. куб.м из контейнеров для «несортируемых» отходов, передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника.

Напомним, с 1 августа жителей Авиастроительного района попросили сортировать мусор на тот, что можно переработать, и на тот, что нельзя.

Подробнее об эксперименте в репортаже «Реального времени».

АналитикаОбщество Татарстан
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