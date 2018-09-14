В Перми почтили память погибших пассажиров и экипажа «Боинга-737», разбившегося 10 лет назад

В Перми прошла траурная акция в память о погибших пассажирах и членах экипажа «Боинга-737». В этом году катастрофе исполняется 10 лет.

Траурный молебен состоялся в 5 утра на месте катастрофы в Индустриальном районе города. Стоит отметить, что в этом году власти отреставрировали мемориал и часовню, посвященную жертвам трагедии. Решение об обновлении памятника было принято после того, как родственники погибших обратились к губернатору Пермского края.

Траурные мероприятия продолжатся днем. По традиции собравшиеся запустят в небо 88 шаров с именами погибших людей.

Напомним, трагедия произошла в Перми 14 сентября 2008 года. Авиалайнер Boeing 737-500 авиакомпании «Аэрофлот-Норд» совершал регулярный пассажирский рейс SU821 по маршруту Москва — Пермь, но при заходе на посадку, не долетев приблизительно 11 километров до пермского аэропорта Большое Савино, лайнер рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 88 человек — 82 пассажира и 6 членов экипажа.