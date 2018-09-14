Манафорт согласился на сделку со следствием по делу о вмешательстве России в выборы

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предварительно согласился на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Речь идет о расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы США и возможных связей команды президента США Дональда Трампа с Москвой.

О сделке могут объявить в эту пятницу в суде, передает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Отмечается, что остается неясным, согласился ли Манафорт на сотрудничество с командой Мюллера или сделка подразумевает только признание вины.

Напомним, что Манафорта и его коллегу Ричарда Гейтса обвинили в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании более $18 млн и т. д. Экс-главе штаба Трампа грозит до 80 лет тюрьмы. В июне суд в Вашингтоне постановил взять Манафорта под арест.