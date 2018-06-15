Экс-главу предвыборного штаба Трампа взяли под стражу

Суд в Вашингтоне постановил взять под арест бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.



Суд пересмотрел свое решение о его содержании под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу. На заседании команда спецпрокурора Роберта Мюллера сообщила, что Манафорт пытался воздействовать на свидетелей по его делу, пишет CNN.

Напомним, что Манафорта и его коллегу Ричарда Гейтса обвинили в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании более $18 млн и т. д. Экс-главе штаба Трампа грозит до 80 лет тюрьмы.