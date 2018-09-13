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Происшествия

Полиция задержала рэпера Хаски за розыгрыш с трупом

20:48, 13.09.2018

Рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски, и его друга Руслана Хартаева задержала полиция.

Хаски около часа провисел на альпинистском снаряжении, вывешенном из окна отеля Ritz-Carlton на Тверской улице. Его вывесил Хартаев, передает Lenta.ru. По словам очевидцев, снаружи казалось, что артист повесился.

В данный момент артист и его друг находятся в отделении полиции.

Происшествия
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