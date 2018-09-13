Полиция задержала рэпера Хаски за розыгрыш с трупом

Рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски, и его друга Руслана Хартаева задержала полиция.

Хаски около часа провисел на альпинистском снаряжении, вывешенном из окна отеля Ritz-Carlton на Тверской улице. Его вывесил Хартаев, передает Lenta.ru. По словам очевидцев, снаружи казалось, что артист повесился.

В данный момент артист и его друг находятся в отделении полиции.