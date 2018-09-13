Гиорги Лория покинул «Крылья Советов»

«Крылья Советов» отзаявили 32-летнего грузинского голкипера Гиорги Лория, который выступал за «Крылья» с 2015 года и минувший сезон провел на правах аренды в махачкалинском «Анжи», сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Гиорги прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и тепло попрощался с партнерами по команде.

«Крылья Советов» благодарят Гиорги Лория за выступление за наш клуб и желают ему дальнейших успехов в карьере!» — говорится в сообщении.

Гиорги Лория попрощался с болельщиками:



— Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю «Крылья» не по спортивному принципу. Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу «Крылья Советов». Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось… Я очень привык к «Крыльям» и хорошо себя здесь чувствовал — в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены, и клуб был как можно выше в турнирной таблице. Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за «Крылья»! — сказал голкипер.