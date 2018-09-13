В Казань приехал российский педиатр и хирург Леонид Рошаль

Сегодня в Казань прибыл российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель Леонид Рошаль.

В ходе визита Рошаль вместе с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым возложил цветы к памятнику поэту Гавриилу Державину в Лядском саду, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Также цветы к монументу возложил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.



Рошаль также стал модератором одной из секций Международной конференции «Державинские чтения», которая открылась в Казани. Ее организаторами выступают КФУ и Всероссийский государственный университет юстиции.

На открытии конференции Рошаль рассказал о проблемах, связанных с защитой прав врачей, которые оказались в положении «заранее виноватых», передает пресс-служба КФУ.

В прошлом году на конференции президент РТ Рустам Минниханов получил в подарок от жены председателя СКР Александра Бастрыкина три тома избранных работ Державина.