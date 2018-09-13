«Лада» с трудом обыграла учалинский «Горняк»

Во втором домашнем матче чемпионата ВХЛ «Лада» вырвала победу у учалинского «Горняка» — 2:1.

Счет на последней минуте второго периода открыл защитник гостей Александр Щемеров.

На 44-й минуте Роман Дубинин дальним броском сравнял счет (1:1). А вскоре Алексей Мастрюков вывел вперед «Ладу» — 2:1.

За 5 секунд до окончания матча гости заменили голкипера шестым полевым игроком, но счет не изменился — «Лада» одержала третью победу подряд, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Главный тренер «Горняка» Венер Сафин так прокомментировал исход матча:



— Хотелось бы поздравить хозяев с победой. Понятно, что соперник мастеровитее. Мы могли выиграть только за счет самоотверженности. Нужно учитывать, что для нас это был четвертый выездной матч подряд. Ребята пластались, бились, но мастерство взяло верх. Мы в концовке выдохлись.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин отметил, что поединок был не из легких: «Матч получился трудным. Не все получалось, но ребята молодцы — выиграли».