Шамиль Газизов удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РБ»

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Орденами, почетными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 45 работников различных сфер.

Среди награжденных был и генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов. Руководитель башкирской команды удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РБ».

— Во-первых, поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Вы заработали их честным многолетним трудом. И это справедливо.

Во-вторых, хочу пожелать вам новых успехов, здоровья, удачи. Хочу, чтобы в ваших трудовых коллективах всё складывалось позитивно, чтобы во всех направлениях у вас всё было хорошо.