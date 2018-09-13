За увольнение «предпенсионеров» будут штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

За документ проголосовали 370 депутатов, против выступили 12 человек.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Согласно этим нормам такие действия предлагается наказывать «штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».

Отмечается, что под предпенсионным возрастом «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости», пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров». Также Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.