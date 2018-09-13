Ущерб по делу Рушании Бильгильдеевой оценили в 7 млн рублей

Ущерб по делу председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой оценили в 7 млн рублей. Однако еще до возбуждения дела лидер татарстанских «справороссов» успела возместить 1 млн, сообщили источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву взяли под стражу сегодня утром, информацию подтвердили в Следкоме РТ, хотя в штабе татарстанского отделения «справороссов» отрицали задержание шефа:

— На эту тему пока не даем комментариев, чуть попозже. Никто никого не задерживал. С ней можно связаться, просто она сейчас на мероприятии по партийной части — она вам сейчас не ответит. Через час она должна освободиться, — сообщил «Реальному времени» руководитель аппарата Бильгильдеевой — Эрик Куралов.

Как уже сообщало наше издание, лидер «справороссов» стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Ее подозревают в хищении средств 24 граждан в крупном и особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено 5 сентября в Следкоме, 7 сентября по адресам близких фигурантки, ее самой и связанных с ней компаний прошли обыски. Эту информацию «Реальному времени» сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что обвинение Бильгильдеевой не предъявлено.

