Новости происшествий

13:13 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Суд ЕС отказал «Роснефти» в удовлетворении иска об отмене санкций

11:42, 13.09.2018 1
Суд ЕС отказал «Роснефти» в удовлетворении иска об отмене санкций
Фото: commons.wikimedia.org

Суд Европейского союза сегодня, 13 сентября, отказал «Роснефти», которая просила отменить введенные еще в 2014 году санкций.

«Суд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге — не является судом, а исполняет чью-то политическую волю. «Роснефть» продолжит отстаивать свои интересы и интересы акционеров в рамках существующих возможностей», — сообщает «Политика Сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева.

По словам пресс-секретаря компании, причин для введения санкций не было, так как компания не участвовала в принятии политических решений.

Напомним, в марте прошлого года Европейский суд Люксембурга также признал санкции ЕС против «Роснефти» обоснованными.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:43
    "Исполняет чью-то политическую волю"...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты