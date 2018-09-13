Курс доллара снизился до 68,8 рубля, евро — до 79,98 рубля на открытии Московской биржи

Рубль укрепляется по отношению как к доллару, так и к евро.

В 10.05 мск курс доллара составил 68,8070 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 22,55 копейки. На Московской бирже сегодня максимальная цена доллара составила 68,93 рубля, минимальная — 68,555 рубля.

Курс евро опустился на 24,40 копейки и составил 79,98 рубля. Максимум — 80,0475 рубля, минимум — 79,7025 рубля.

Напомним, 10 сентября курс евро впервые с марта 2016 года превысил 81 рубль. Рекорд был зафиксирован днем. Кроме того, курс доллара перевалил за 70 рублей впервые с того же периода.