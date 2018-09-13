В Германии более 3,6 тысячи детей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников

В Германии как минимум 3 667 детей подверглись сексуальному насилию со стороны католических священников с 1946 по 2014 год.



Большинство жертв были мужского пола — более половине из них было 13 лет или меньше, передает Spiegel со ссылкой на исследование по заказу Конференции епископов Германии. При этом изнасилованию подвергся ребенок в каждом шестом случае.

Исследователи смогли установить 1 670 священников, замешанных в сексуальном насилии. Из них только треть были наказаны внутри церкви. При этом большинство получили минимальное наказание — священников переводили в другой приход.

Отмечается, что в более чем 60 процентах случаев в отношении преступника не проводилось уголовного расследования.