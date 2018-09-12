На матче «Авангарда» с казанским «Ак Барсом» ожидается аншлаг

На матче «Авангарда» с казанским «Ак Барсом» ожидается аншлаг. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на представителя омского клуба.

«На матч «Авангард» — «Ак Барс» проданы все билеты, ожидается аншлаг», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе омского клуба.



Напомним, что из-за аварийного состояния арены в Омске «Авангард» проводит свои домашние матчи в подмосковной Балашихе. Нынешняя «Арена Балашиха имени Юрия Ляпкина» способна вместить 6200 человек. Это уже вторая игра в сезоне, когда омский клуб сыграет при полных трибунах.

Игра пройдет сегодня в 19.00 по мск, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «ТНВ — Новый век».