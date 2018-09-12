В Ижевске замминистра внутренних дел РФ представил нового главу МВД Удмуртии
Сегодня в Ижевске заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов представил нового главу МВД Удмуртии Алексея Попова.
«Хотел бы подчеркнуть, что руководство министерства высоко оценивает его работу. И мы договорились, что в его работу никто вмешиваться не будет», — приводит слова Зубова izhlife.ru.
Сам Попов пообещал, что не будет устраивать в региональном ведомстве «революцию».
«Будем работать с тем, что мы имеем здесь. Буквально в течение нескольких дней приму у себя руководителей министерства», — сказал новый министр.
Напомним, что указ о назначении Попова на должность министра внутренних дел Удмуртии был опубликован на сайте правительства России 28 августа. Ранее он был заместителем начальника УМВД России по Архангельской области.ОбществоВласть Удмуртия
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