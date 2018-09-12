В Ижевске замминистра внутренних дел РФ представил нового главу МВД Удмуртии

Сегодня в Ижевске заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов представил нового главу МВД Удмуртии Алексея Попова.

«Хотел бы подчеркнуть, что руководство министерства высоко оценивает его работу. И мы договорились, что в его работу никто вмешиваться не будет», — приводит слова Зубова izhlife.ru.

Сам Попов пообещал, что не будет устраивать в региональном ведомстве «революцию».

«Будем работать с тем, что мы имеем здесь. Буквально в течение нескольких дней приму у себя руководителей министерства», — сказал новый министр.

Напомним, что указ о назначении Попова на должность министра внутренних дел Удмуртии был опубликован на сайте правительства России 28 августа. Ранее он был заместителем начальника УМВД России по Архангельской области.