Следком проводит проверку по факту падения самолета в Ульяновской области
Следственный комитет выясняет обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Ульяновской области, в результате которого скончался человек.
По предварительным данным, днем 12 сентября вблизи поселка Тагай упал самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы. На борту воздушного судна находился пилот, который погиб, сообщили в Приволжском СУ СК на транспорте.
На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее самолет из Когалыма вынужденно сел в аэропорту Казани из-за неисправности.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым