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Происшествия

Следком проводит проверку по факту падения самолета в Ульяновской области

16:57, 12.09.2018
Следком проводит проверку по факту падения самолета в Ульяновской области
Фото: psut.sledcom.ru

Следственный комитет выясняет обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Ульяновской области, в результате которого скончался человек.

По предварительным данным, днем 12 сентября вблизи поселка Тагай упал самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы. На борту воздушного судна находился пилот, который погиб, сообщили в Приволжском СУ СК на транспорте.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее самолет из Когалыма вынужденно сел в аэропорту Казани из-за неисправности.

Происшествия
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