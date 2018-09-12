В Татарстане из-за долгов за ЖКУ не могут выехать за рубеж 10 тысяч человек

В Татарстане 10 тысяч жителей республики не могут покинуть пределы России из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан.

При этом судебные приставы Татарстана за 8 месяцев текущего года взыскали свыше 384 миллионов рублей долгов за ЖКУ, добавили в ведомстве.

Минимальная сумма задолженности, при которой вступает в силу запрет на выезд за пределы Российской Федерации, составляет 10 тыс. рублей. Однако после изменений, которые произошли в прошлом году, теперь в течение 2 месяцев минимальная планка долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за пределы страны, составляет 30 тыс. рублей.



Всего в Татарстане насчитывается около 80 тысяч невыездных должников.