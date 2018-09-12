Бюджет Татарстана в I полугодии вырос на 10 млрд рублей

Рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составил 9,9 млрд рублей по сравнению с первым полугодием прошлого года.

По словам замминистра финансов Татарстана Алексея Шишкина, большую часть дохода составили отчисления нефтегазовой отрасли, химической промышленности и машиностроения, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Шишкин отметил, что бюджет республики по доходам и расходам выполнен «с опережением» — 54% от годового плана. Он выразил уверенность, что такая тенденция сохранится до конца года.



Он также добавил, что 11 млрд руб. в первом полугодии направлены в республику из федерального бюджета, и «все они целевые».

Ранее «Реальное время» писало, что доходы бюджета Татарстана в I полугодии текущего года составили 119,4 млрд рублей, расходы — 87,7 млрд рублей, профицит — 31,7 млрд рублей.