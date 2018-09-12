В Татарстане за поджог авто силовиков отправили в колонию героя башкирского пыточного скандала

3 года колонии-поселения получил по приговору Ютазинского райсуда 57-летний правозащитник Айрат Шарафутдинов, он же экс-сотрудник милиции. В 2009 году он уже был судим за незаконное проникновение в жилище и превышение полномочий с применением насилия и спецсредств (п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «б» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Вновь на преступление подсудимого толкнула обида за его подзащитного — главу Дым-Тамакского сельского поселения, депутата Ютазинского райсовета Марса Ямалеева, которого заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Шарафутдинову «не понравилась» работа по этому делу со стороны старшего следователя Азнакаевского межрайонного отдела Следкома по РТ Рустема Яруллина и старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ленара Хамидуллина, он выследил обоих и в ночь на 9 мая облил легковушки обоих бензином и поджег.

«Лифан» жены следователя сгорел полностью — ущерб оценили в 117,3 тысячи рублей, «Лада» полицейского пострадала значительно меньше, ущерб от повреждений составил 31 тысячу рублей.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, вину подсудимый полностью признал и еще в ходе следствия возместил ущерб в полном объеме.