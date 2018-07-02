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Здание развлекательного комплекса «Ривьера» оценили в 505,8 млн рублей

13:39, 02.07.2018
Здание развлекательного комплекса «Ривьера» оценили в 505,8 млн рублей
Фото: kazan-photo.ru/users/60/167/1711

Конкурсный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» Александр Кузьмин обнародовал сведения об инвентаризации имущества РК.

Так, здание развлекательного комплекса площадью 33,7 тыс. кв. м оценили в 505,8 млн рублей. Также из имущества у «Ривьеры» есть шесть земельных участков общей стоимостью 610,7 млн рублей, скульптуры, тенты и картины на сумму 766,1 тыс. рублей, акции АО «Земельная корпорация «Лидер» стоимостью 700 тыс. рублей и проект океанариума стоимостью 28,8 млн рублей.

Дебиторская задолженность РК составляет 16,7 млн рублей, кредиторская — 1,6 млрд рублей, сообщается на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее «Татфондбанк» предъявил требования к «Ривьере» более чем на 1 млрд рублей.

БизнесУслуги Татарстан
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