Минкульт РФ определил фильмы, которые получат субсидии в 2018 году

Министерство культуры определило список картин, рекомендованных к получению государственных субсидий в 2018 году.

Всего в перечень вошли 35 игровых, авторских и экспериментальных картин, 12 игровых фильмов для детей, 25 лент режиссеров-дебютантов и один сериал, сообщается на сайте Минкульта.

Так, поддержку выделят фильму Оксаны Карас «Доктор Лиза», главную роль в котором исполнит Чулпан Хаматова. Он рассказывает о главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке (Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016 года.

Субсидии также получат черно-белый фильм Андрея Кончаловского про разгон мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году «Дорогие товарищи» и сериал «Годунов» с Сергеем Безруковым в главной роли.

Ранее Министерство культуры РФ направило главам регионов письмо с просьбой до середины июня предложить меры по поддержке российского кино.