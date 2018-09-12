Фаттахов о митинге против пенсионной реформы: «Молодежь пришла, потому что им интересен конкретный персонаж»

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал о своем отношении к участии молодежи в несанкционированных акциях против повышения пенсионного возраста.

По его словам, молодые люди не обеспокоены предметом этого митинга.

«Молодежь пришла, потому что им интересен конкретный персонаж, который их пригласил в очередной раз на то или иное мероприятие», — рассказал Фаттахов «Реальному времени».

Министр добавил, что беспокойство вызывает то, что молодежь выбирает именно такой формат высказывания своей позиции.



По его словам, Министерство по делам молодежи должно стать коммуникационной площадкой для диалога с молодым поколением, чтобы понимать, что молодых на самом деле беспокоит.

Напомним, что митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального в Казани прошел в парке Тинчурина 9 сентября. В результате были осуждены более 20 активистов. Шесть из них получили штрафы, остальные подверглись административному аресту от 4 до 8 суток.