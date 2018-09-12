Новости спорта

11:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Матчи «Уфы» и «Рубина» в 7-м туре РПЛ отсудят питерские арбитры

09:15, 12.09.2018
Матчи «Уфы» и «Рубина» в 7-м туре РПЛ отсудят питерские арбитры
Фото: premierliga.ru

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 7-го тура Российской Премьер-лиги.

Матч 15 сентября «Уфа» — ЦСКА обслужит главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Его ассистенты — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

В этот же день уфимский арбитр Валерий Данченко поможет на бровке главному арбитру из того же Санкт-Петербургу Владиславу Безбородову (эта пара имеет богатый опыт международных матчей) в поединке «Рубина» против красноярского «Енисея» в Казани.

Отметим, что на московском дерби «Локомотив» — «Динамо» работают все москвичи: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Дамиром Фаттаховым, министром по делам молодежи РТ

Сюжеты

Все сюжеты