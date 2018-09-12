Матчи «Уфы» и «Рубина» в 7-м туре РПЛ отсудят питерские арбитры

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 7-го тура Российской Премьер-лиги.

Матч 15 сентября «Уфа» — ЦСКА обслужит главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Его ассистенты — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

В этот же день уфимский арбитр Валерий Данченко поможет на бровке главному арбитру из того же Санкт-Петербургу Владиславу Безбородову (эта пара имеет богатый опыт международных матчей) в поединке «Рубина» против красноярского «Енисея» в Казани.

Отметим, что на московском дерби «Локомотив» — «Динамо» работают все москвичи: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

