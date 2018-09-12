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В ночь на 13 сентября будет закрыто движение по Чусовскому мосту в Пермском крае

09:24, 12.09.2018
В ночь на 13 сентября будет закрыто движение по Чусовскому мосту в Пермском крае
Фото: mintrans.permkrai.ru

В ночь с 12 на 13 сентября с 1.30 до 4.30 будет полностью закрыто движение по Чусовскому мосту в Пермском крае.

Перекрытие объекта необходимо в связи с бетонированием ремонтируемого участка моста. На данный момент уже разобраны покрытие и железобетонная плита проезжей части, очищены торцевые поверхности бетона и арматура. Рабочие устанавливают опалубку для бетонирования.

Добавим, что 13 сентября по мосту будет возобновлено реверсивное движение, рассказали в региональном Минтрансе.

Напомним, экстренные ремонтные работы на Чусовском мосту в Пермском крае продлятся до 25 сентября. Причиной ограничения движения стали серьезные дефекты асфальта.

ОбществоИнфраструктура
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