Минфин предложил ввести максимальную сумму проигрыша в азартных играх

Минфин РФ разработал законопроект о введении «механизма самоограничения» для граждан, не способных контролировать свою страсть к азартным играм.



Нововведения предполагают запрет на прием ставок от граждан, которые сами ходатайствуют о постоянном или временном запрете на их участие в азартных играх, передает «Интерфакс» со ссылкой на пакет поправок в закон о госрегулировании азартных игр.

Кроме того, под запрет попадает прием ставок от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц, при соответствующем заявлении их опекуна.

После подачи заявления гражданином (или опекуном) организаторы азартных игр должны в течение одного дня передать это ходатайство в саморегулируемую организацию (СРО).

Отмечается, что лицо, признавшее себя игроманом и включенное в перечень вправе попросить об исключении из списка не ранее чем через год.

Ранее Минфин предложил запретить продажу лотерейных билетов в радиусе 50 метров от больниц, церквей, детских и образовательных учреждений.