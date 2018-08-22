Минфин РФ предложил запретить продажу лотерейных билетов у церквей и больниц

Минфин предложил запретить продажу лотерейных билетов в радиусе 50 метров от больниц, церквей, детских и образовательных учреждений. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе Минфина RNS сообщили, что «предлагаемая законопроектом норма носит уточняющий характер и запрещает распространять лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты, устанавливать лотерейные терминалы как в самих перечисленных организациях, так и рядом с ними».

Согласно законопроекту, предлагается отчислять в бюджет 10% от выручки от проведения лотереи.

Напомним, что в прошлом месяце Госдума РФ приняла поправки об ужесточении наказания за незаконную организацию и проведение лотерей и азартных игр. Виновным может грозить до 2 лет лишения свободы.