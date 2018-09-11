Глава СК Александр Бастрыкин останется руководителем ведомства — СМИ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин досрочно вышел из отпуска и останется руководителем ведомства.

Как передает «Росбалт» со ссылкой на источник, его возвращение «было неожиданным».

«Руководящим сотрудникам объявили, что все сомнения остались позади, Бастрыкин остается руководителем СК РФ, его полномочия продлены. Как я понял, «продление полномочий» — это такое образное выражение, просто была беседа с Владимиром Путиным, все прояснилось», — рассказал собеседник.

Кроме того, сотрудникам СК сообщили о продолжении работы ведомства. Однако предполагается, что до конца 2018 года будет принят ряд законов, которые значительно расширят возможности Генпрокуратуры по контролю за деятельностью СК.

Ранее стало известно, что Бастрыкин может уйти в отставку и начать работу в качестве судьи Конституционного суда РФ. Сам же СК могли реформировать и на базе создать комитет единого следственного органа, в который вольются следователи МВД РФ и ряда других ведомств.