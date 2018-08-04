Глава СК Александр Бастрыкин может уйти в отставку, само ведомство реформируют — СМИ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уходит в длительный отпуск, после которого может не вернуться на прежнее место работы.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники, отпуск главы СК продлится до конца сентября-начала октября. Предполагается, что уже осенью Бастрыкин может начать работу в качестве судьи Конституционного суда РФ.

В числе его преемников называют замглавы ведомства Игоря Краснова и депутата Госдумы Василия Пискарева, который был заместителем Бастрыкина, но в 2016 году покинул должность.

Отмечается, что до осени остается «подвешенной» и дальнейшая судьба самого Следкома. Его могут реформировать и на базе создать комитет единого следственного органа, в которой вольются следователи МВД РФ и ряда других ведомств. Однако наиболее реалистичным выглядит возвращение комитета под контроль Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин в 2017 году заработал 16,5 млн рублей. Год назад он отчитывался о сумме вдвое меньше — 7,95 млн рублей.