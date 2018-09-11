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Форвард «Лады» Панков: «В ВХЛ сила команд во многом сопоставима»

15:22, 11.09.2018
Форвард «Лады» Панков: «В ВХЛ сила команд во многом сопоставима»
Фото: hc-avto.ru

Форвард «Лады», воспитанник уфимского хоккея, Александр Панков прокомментировал итоги встречи с «Южным Уралом» (4:2):

— Получилась хорошая игра, вся команда действовала слажено, кроме того, нас очень активно поддерживали наши болельщики, что придавало нам силы и эмоции. Нужно сохранить такой настрой на следующие матчи.

Не хотелось бы выделять какую-то команду в лиге. В ВХЛ сила команд во многом сопоставима, многое решают нюансы — мастерство и характер в первую очередь. Не имеет значения против какого соперника выходить. Главное — четко выполнять установку тренерского штаба и показывать свой хоккей, — считает Панков.

СпортХоккей
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