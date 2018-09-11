Мэрия Казани сообщила о начале строительства дома с парком на крыше на Новаторов

В Советском районе Казани началось строительство 22-этажного жилого комплекса с парком на крыше и «двором без машин» в районе улиц Дружбы и Новаторов.

На сегодняшний день завершается погружение свай и начат монтаж башенного крана. При строительстве используется современная техника, которая помогает избежать сильного шума и вибраций, отметили в мэрии.



По проекту Михаила Борщевского на кровле здания будет оборудована озелененная территория с зонами для отдыха и медитации. Для автомобилей организуют гостевые парковки и многоуровневый подземный паркинг. Застройщиком выступает компания СМУ-88.

Напомним, что непонятной остается история с ЖК «Грин Сити», два дома которого уже построены на Галеева — Новаторов. Решением Верховного суда России за оврагом закреплен статус рекреационной зоны. Девелопер утверждает, что не нарушает закон.