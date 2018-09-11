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Вице-спикер самарской гордумы ушел в отставку

14:29, 11.09.2018

Вице-спикер самарской городской думы Игорь Рязанов сложил свои полномочия. Об этом рассказал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн на своей странице в Twitter.

По информации «Коммерсанта», отставка Рязанова будет официально принята гордумой на заседании ориентировочно в конце сентября. Добавим, депутат также возглавлял комитет по строительству, имущественным и земельным отношениям.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил директора департамента правительства РФ Макара Германа в отставку.

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