Вице-спикер самарской гордумы ушел в отставку

Вице-спикер самарской городской думы Игорь Рязанов сложил свои полномочия. Об этом рассказал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн на своей странице в Twitter.

По информации «Коммерсанта», отставка Рязанова будет официально принята гордумой на заседании ориентировочно в конце сентября. Добавим, депутат также возглавлял комитет по строительству, имущественным и земельным отношениям.

На сайте @Duma_Samara И.Рязанов ещё значится. Заявление об уходе написано им с завтрашнего дня. Никогда не забуду, как в борьбе против точечной застройки на Солнечной,51 этот «депутат» открыто выступал против жителей. Хотя мы все равно тогда победили и через суд запретили стройку

— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 10 сентября 2018 г.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил директора департамента правительства РФ Макара Германа в отставку.