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Минстрой РФ пообещал сократить отключение горячей воды летом до трех дней

11:49, 11.09.2018
Минстрой РФ пообещал сократить отключение горячей воды летом до трех дней
Фото: pxhere.com

В России сроки отключения горячей воды в летний период могут сократить до трех дней. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

«Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», — цитирует Чибиса «Коммерсант».

Ранее «Реальное время» писало, что в городах-организаторах ЧМ перенесли сроки ежегодного отключения горячей воды на дни до или после игр.

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