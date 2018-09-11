Минстрой РФ пообещал сократить отключение горячей воды летом до трех дней

В России сроки отключения горячей воды в летний период могут сократить до трех дней. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

«Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», — цитирует Чибиса «Коммерсант».



Ранее «Реальное время» писало, что в городах-организаторах ЧМ перенесли сроки ежегодного отключения горячей воды на дни до или после игр.