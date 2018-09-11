В Госдуме РФ хотят ограничить уровень долговой нагрузки россиян до 50% от дохода семьи

Комитет Госдумы по финансовому рынку осенью подготовит законопроект для микрофинансовых организаций. Предполагается, что по новым правилам МФО не смогут давать кредиты, погашение которых займет более 50% от совокупного дохода семьи.

Проект предполагает внесение поправок в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях», передают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова.

Отмечается, что Центробанк РФ также планирует внести подобное предложение и для потребительского кредитования.

Напомним, эксперты спрогнозировали рост уровня проблемной задолженности в ближайшие два года из-за агрессивного кредитования населения. Подробнее — в материале «Реального времени».