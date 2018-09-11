Суд посадил на 5,5 года экс-участника нижнекамской ОПГ за мошенничество на «Евровидении»

Верховный суд РТ оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Айбулата Сабирзянова и признал законным приговор Нижнекамского суда от 21 мая 2018 года о назначении ему наказания в виде 5,5 года лишения свободы за мошенничество.

По данным следствия, мужчина взял у пострадавшей 3,6 млн рублей якобы для выгодного вложения в строительство концертной площадки «Евровидение‑2009». Позже он заявил, что выплаты задерживаются и придумывал различные отговорки. Сам мужчина вину не признал, передает «Коммерсантъ-Казань».

Сабирзянов уже имеет судимость. В июне 2017 года он был приговорен ВС за преступления, совершенные в составе нижнекамской группировки «Вахитовские». Их обвинили в бандитизме, убийстве, похищении человека, разбое, незаконном приобретении и хранении оружия, а также в вымогательстве.