Сбежавшего экс-главу ЛНР заметили в ресторане в Москве

Бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого обнаружили в ресторане в Москве.

Фотографию опубликовал журналист Сергей Белоус в своем telegram-канале. По его словам, снимок был сделан 3 сентября в одном из кафе на Смоленской площади.

Напомним, Плотницкий покинул пост главы ЛНР в ноябре 2017 года по состоянию здоровья. При этом за несколько дней до этого произошел конфликт между ним и главой МВД Игорем Корнетом. Игорь Плотницкий покинул территорию ЛНР и уехал в Россию. Кроме того, 21 ноября стало известно о блокировке центра Луганска вооруженными людьми.