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Суд признал законными снятия вкладов в ТФБ физлицами на сумму около 46 млн рублей

11:40, 14.08.2018
Суд признал законными снятия вкладов в ТФБ физлицами на сумму около 46 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Арбитражный суд РТ отказал конкурсному управляющему ПАО «Татфондбанк» в признании недействительными сделок с физическими лицами на сумму около 45,7 млн рублей. Все операции производились с 30 ноября по 13 декабря 2016 года.

Таким образом, согласно отчету Агентства по страхованию вкладов, законными признаны:

  • перевод с банковского вклада от 1 июня 2016 года № 1117426284, совершенный 9 декабря в размере 1,8 млн руб. на счет в другом банке;
  • снятие 30 ноября и 7 декабря 10 млн руб. (100 тыс. руб. и $155 тыс.) с текущих счетов;
  • возврат вклада от 21 июня 2016-го №112734367 5 и 7 декабря 12,5 млн руб. ($100 тыс. и $95,6 тыс.);
  • выдача 13 декабря вклада от 25 июня 2016-го № 1130050198 на сумму 1 млн руб. через кассу банка;
  • от 21 ноября 2016-го № 1224628275 10 декабря 5 млн рублей;
  • от 22 августа 2016-го № 11652626 6 декабря 2 млн руб.;
  • от 20 июля 2016-го № 1145221175 2 декабря 7,1 млн руб.;
  • от 6 февраля 2016-го № 87806951 5 декабря 1,2 млн руб.;
  • от 31 октября 2016-го № 268353 8 декабря 3,5 млн руб.;
  • от 3 ноября 2016-го № 536159270 13 декабря 1,6 млн руб.

Ранее АС РТ признал недействительным досрочное снятие вклада физическим лицом 7 декабря 2016 года. Сумма сделки составила почти 5,7 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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