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ФСБ России создала Национальный координационный центр для борьбы с кибератаками

13:28, 10.09.2018
ФСБ России создала Национальный координационный центр для борьбы с кибератаками

ФСБ России создала Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (кибератакам).

Согласно приказу директора ФСБ Александра Бортникова, задачами новой структуры станет координация «по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак». Также центр будет осуществлять обмен данными между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработку методов борьбы с ними.

Ранее министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов сообщил, что ежедневно в Татарстане фиксируют около 500 кибератак.

Технологии
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