ФСБ России создала Национальный координационный центр для борьбы с кибератаками

ФСБ России создала Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (кибератакам).

Согласно приказу директора ФСБ Александра Бортникова, задачами новой структуры станет координация «по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак». Также центр будет осуществлять обмен данными между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработку методов борьбы с ними.

Ранее министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов сообщил, что ежедневно в Татарстане фиксируют около 500 кибератак.