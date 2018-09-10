ФСБ России создала Национальный координационный центр для борьбы с кибератаками
ФСБ России создала Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (кибератакам).
Согласно приказу директора ФСБ Александра Бортникова, задачами новой структуры станет координация «по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак». Также центр будет осуществлять обмен данными между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработку методов борьбы с ними.
Ранее министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов сообщил, что ежедневно в Татарстане фиксируют около 500 кибератак.Технологии
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