Минэкономразвития предложило потратить более 450 млрд рублей на поддержку МСБ

Минэкономразвития РФ предложило выделить 453 млрд рублей, в том числе 389 млрд из федерального бюджета, на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Действие проекта рассчитано до 2024 года. Как утверждает газета, документ уже внесен в правительство, а 17 сентября его рассмотрит президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что Федеральный бюджет профинансирует 95% нацпроектов и федеральных программ в рамках «майского указа» президента РФ Владимира Путина.