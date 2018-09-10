Политолог прокомментировал проигрыш экс-главы Ижевска на выборах в гордуму

Проигрыш бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина на дополнительных выборах в городскую думу объясняется шлейфом от его отставки. Такого мнения придерживается ижевский политолог Александр Балицкий.

— Несмотря на то, что Тюрин шел по знакомому ему округу, необходимой поддержки он не получил. Он добровольно ушел с поста главы города в мае этого года. Его такое вторичное возвращение в городскую думу не вяжется с его отказом от должности и сходом с муниципальной политической сцены. Проигрыш выборов — это своего рода расплата, и в памяти народной его уход еще жив. Кроме того, я лично кардинальных заслуг в его работе главой города не увидел, и наверно, так же думают и избиратели, — сказал политолог.

За самовыдвиженца Юрия Тюрина проголосовали 25% избирателей, за кандидата от «Единой России» Сергея Шабалина — 41%. Выборы в гордуму проходили в пяти одномандатных округах.

В целом прошедшую кампанию он назвал вялой, без неожиданностей, что связано с тем, что выборы проходили лишь в нескольких округах, где ранее по разным причинам освободились мандаты.

— Шла настолько незаметная предвыборная кампания, что особого потока избирателей на участках ждать и не стоило. Массированной работы с избирателями не было, как это бывает во время более масштабных выборов. Кто-то предпочел провести выходные на приусадебных участках. Кроме того, чувствуется апатия у избирателей от того, что депутаты в принципе ничего особо не решают. Да и среди кандидатов было затишье, не было такой острой конкуренции и желания стать депутатами.

Напомним, в Удмуртии дополнительные выборы прошли также в госсовет Удмуртии, гордумы Воткинска и Можги и ряд райсоветов.