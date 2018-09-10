Медики зафиксировали в России самое большое в мире неравенство полов по сроку жизни

В России зафиксирован самый большой в мире разрыв между продолжительностью жизни у мужчин и женщин. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.



Так, в среднем российские женщины живут почти на 11 лет дольше мужчин. При этом самая низкая ожидаемая продолжительность жизни в России в интервале с 1980 по 2016 год была зафиксирована в 1994 году. Тогда для обоих полов она составляла 63,7 года.



Экспеты отмечают, что по сравнению со странами, где аналогичный уровень социально-демографического индекса, «показатели смертности и инвалидности в России остаются высокими, а ожидаемая продолжительность жизни низкая».



В целом за период с 1980 по 2016 год смертность в России снизилась на 16,5%, говорится в исследовании.

Напомним, что в 2017 году продолжительность жизни россиян увеличилась до исторического рекорда — 72,6 года.