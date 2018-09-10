ВК «Урал» занял шестое место на Мемориале Платонова

Уфимский «Урал» завершил выступление на международном Мемориале Платонова на шестом месте. В поединке за 5-е место уфимцы встречались с минским «Строителем». Минчане выиграли в четырех партиях — 3:1 (25:23, 24:26, 25:23, 25:19).

Напомним, что в групповом турнире уфимцы выиграли у казахского «Атырау» на тай-брейке, а затем уступили новокуйбышевской «НОВЕ» — 0:3 и московскому «Динамо» — 1:3.

«Строитель» в своей подгруппе все матчи завершил в трех партиях: проиграл питерскому «Зениту» и «Белогорью» из Белгорода и выиграл у финского «Иску Волей» из Тампере.