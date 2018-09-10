В России с 2019 года заменят наименование «поваренная соль» на «пищевая»

С начала 2019 года с прилавков российских магазинов исчезнет соль с наименованием «поваренная», вместо этого будет продаваться только «пищевая соль».



В ассоциации «Руспродсоюз» пояснили, что с 1 сентября в России вступил в силу новый ГОСТ «Соль пищевая. Общие технические условия», согласно которому из наименования продукции исключается наименование «поваренная», пишут «Известия».

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что термин «поваренная» фактически не является характеристикой продукта и искажает смысл его названия.

«Поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки», — рассказал Востриков.



Эксперты заявляют, что цена на обновленную соль не изменится, на количестве продаж обновление не отразится.

