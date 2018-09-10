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Уфимский «Толпар» одержал три победы на старте чемпионата МХЛ

09:04, 10.09.2018
Уфимский «Толпар» одержал три победы на старте чемпионата МХЛ
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Толпар» выиграл свой третий матч подряд в рамках стартового выездного турне регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. «Юлаевская молодежка» в Ханты-Мансийске победила «Мамонтов Югры» — 2:1.

Голы в уфимской команде на счету Владимира Баканина и Данила Башкирова.

В двух стартовых матчах чемпионата уфимский клуб был сильнее «Тюменского Легиона» — 7:0 и 5:2. Алексей Пустозеров был в этих поединках самым результативным игроком — три шайбы и три голевых передачи.

10 сентября башкирская команда вновь встретится с «Мамонтами Югры» на их площадке в Ханты-Мансийске.


СпортХоккей Башкортостан
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