Хинштейн лидирует на довыборах в Госдуму от Самарской области

Бывший депутат Госдумы от Самарской области, советник главы Росгвардии Александр Хинштейн лидирует в голосовании за нового депутата от региона. По предварительным данным он набирает около 60,5%.

За ним следует Михаил Абдалкин, говорится в материалах избиркома. Далее следуют Вадим Байков, Роман Синельников, Александр Гусев и Игорь Ермоленко.

Напомним, что вновь выдвинуть Хинштейна вместо ушедшей Надежды Колесниковой предложил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В 2011 году Хинштейн уже избирался в нижнюю палату парламента от Самарской области по итогам праймериз. Ранее представлял в Думе Нижегородскую область.

