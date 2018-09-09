Врио губернатора Самарской области набрал по предварительным данным 77,54 процента на выборах главы региона
На выборах губернатора Самарской области со значительным отрывом лидирует врио главы региона Дмитрий Азаров. По предварительным данным он набрал 77,54% голосов.
Согласно материалам избирательной комиссии области, ближайший соперник руководителя области Алексей Лескин набрал только 8,5%.
В активе Александра Степанова 4,63% голосов, за Виталия Кирсанова проголосовали только 3,15%, за Галину Баранову — 2,4%, За Михаила Маряхина — 1,9%.ОбществоВласть
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