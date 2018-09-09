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Врио губернатора Самарской области набрал по предварительным данным 77,54 процента на выборах главы региона

23:23, 09.09.2018

На выборах губернатора Самарской области со значительным отрывом лидирует врио главы региона Дмитрий Азаров. По предварительным данным он набрал 77,54% голосов.

Согласно материалам избирательной комиссии области, ближайший соперник руководителя области Алексей Лескин набрал только 8,5%.

В активе Александра Степанова 4,63% голосов, за Виталия Кирсанова проголосовали только 3,15%, за Галину Баранову — 2,4%, За Михаила Маряхина — 1,9%.

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