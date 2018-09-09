В Самаре в день выборов открылся ситуационный центр контроля

Сегодня, в единый день голосования, в Самаре открылся ситуационный центр контроля за соблюдением избирательного законодательства. Напомним, что в области организованы выборы губернатора, довыборы в Госдуму РФ и ряд муниципальных выборов.

В самом центре работают 30 волонтеров (в две смены по 15 человек), передает портал «Волга ньюс».

Они наблюдают за ходом голосования с помощью систем видеонаблюдения, установленных на избирательных участках.

От Общественной палаты Самарской области на участках работают 756 волонтеров. Вместе с ними наблюдать за соблюдением законности при голосовании будут и представители от различных партий и общественных объединений — всего более 1 500 человек.

В центре работает горячая телефонная линия и каждый, заметивший ситуации, требующие проработки, может позвонить.

Ситуационный центр уже работал на выборах президента РФ в марте этого года.